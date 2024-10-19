Глава Хворостянского района может лишиться должности

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Суд начал рассмотрение административного искового заявления прокурора о досрочном прекращении полномочий руководителя муниципального образования.

Основанием для этого стал неурегулированный конфликт интересов. Дело в том, что глава Хворостянского района после развода с женой в 2015 году продолжил состоять с ней в фактически семейных отношениях. Они по-прежнему вместе жили и проводили отпуска. При этом бывшая супруга также занимала должность начальника организационного отдела администрации этого же района.



Прокуратура уже вносила представление об устранении выявленных нарушений. Однако местные власти не увидели в сложившейся ситуации конфликта интересов.



Теперь Приволжский районный суд рассмотрит исковое заявление о досрочном прекращении полномочий главы Хворостянского района в связи с неисполнением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции, пишет Сова.