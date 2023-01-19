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ГИБДД СО: В Самаре из-за пожара перекрыто движение на Арцыбушевской 

19 января 2023 17:46
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Госавтоинспекция рекомендует водителям  выбирать пути объезда перекрытого участка дороги.

В связи с тушением пожара сотрудниками ГИБДД перекрыто движение на ул.Арцыбушевская от ул.Маяковского  до ул.Ульяновская в оба направления.Объезд автобусов маршрута №34 по ул.Арцыбушевская-ул.Вилоновская-ул.Буянова в направлении из города; и по ул.Арцыбушевская-ул.Маяковского-ул.Самарская в направлении город.

Сотрудники ГИБДД в настоящее время обеспечивают безопасность дорожного движения на участке дороги и организуют беспрепятственный проезд для специального автотранспорта. Госавтоинспекция рекомендует водителям  выбирать пути объезда перекрытого участка дороги.

Как сообщает tvsamara.ru:

Объезд автобусов маршрута №34 ул.Арцыбушевская-ул.Вилоновская-ул.Буянова в направлении из города; ул.Арцыбушевская-ул.Маяковского-ул.Самарская в направлении город.

Движение трамваев №№ 5, 20, 20к, 22 маршрутов в направлении центра города осуществляется по ул. Полевой, ул. Мичурина, ул. Клинической, ул. Чернореченской через ж/д вокзал до ул. Чапаеской, в обратном направлении по ул. Красноармейской через Ж/д вокзал, ул. Чернореченской, ул. Клинической, ул. Мичурина, ул. Полевой до пр. Ленина, далее по маршруту.

Трамваи 3 маршрута следуют через ж/д вокзал, маршруты №№ 4 и 23 - по ул. Чернореченской.

Пожар случился в нежилом одноэтажном доме по адресу Арцыбушевская, 110.

 

Фото:   Госавтоинспекция Самары

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