Гендиректор ФК "Знамени Труда" рассказал подробности смерти 18-летнего футболиста

37

Генеральный директор футбольного клуба "Знамя Труда" Михаил Пузанов рассказал подробности трагичного инцидента с игроком молодежной команды Никитой Сидоровым, передает РИА Новости.

По словам Пузанова, работники медицинской службы моментально выбежали на поле, чтобы оказать помощь 18-летнему футболисту, но спасти его не удалось.

"Получается, он вышел во втором тайме, поиграл пять минут, побежал и стало плохо. Упал и потерял сознание. На поле тут же выбежали тренер и врач, который присутствовал на игре, чтобы оказать необходимую помощь. Вслед за ними бросился отец футболиста. Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня", — рассказал он в интервью телеканалу "360".

Трагедия случилась в воскресенье, 4 апреля. Игрок потерял сознание на поле и умер. Предварительный диагноз — аневризм сосудов головного мозга. Никите Сидорову было 18 лет.