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Газовый баллон взорвался в жилом доме в Нижнем Тагиле: произошло обрушение между первым и вторым подъездами

1 августа 2024 14:33
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Один человек погиб, пострадали 10, еще восемь находятся под завалами.

Газовый баллон взорвался в жилом доме в Нижнем Тагиле, сообщили ТАСС в оперативных службах. Произошло обрушение между первым и вторым подъездами. Один человек погиб, пострадали 10, еще восемь находятся под завалами.

Пожара после взрыва газа не последовало.

Ведется эвакуация жильцов. Из дома эвакуировали 70 человек. Устанавливается степень повреждения строительных конструкций.

Разрушено порядка 15 квартир. Ведется разбор завалов.

К работам привлекли более 150 человек и 47 единиц техники.

Позже оперативные службы сообщили о повторном частичном обрушении.

Один человек погиб, пострадали 10. Еще восемь находятся под завалами.

Спасатели установили местонахождение троих выживших под завалами.

Из-под завалов спасли девочку и мальчика. 

Две авиамедицинские бригады направлены для помощи пострадавшим, сообщил Минздрав России.

На место выехали медицинские службы, в том числе пять бригад скорой помощи.

Всем пострадавшим будет оказана материальная и психологическая помощь, сообщил глава города Владислав Пинаев.

Пункт временного размещения организован в гостинице Нижнего Тагила.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил московским криминалистам помочь в расследовании ЧП.

 

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