Фура с пивом протаранила грузовик с пельменями в Свердловской области

148

На трассе Пермь–Екатеринбург на Урале перевозившая 13 т пива фура врезалась в грузовик, внутри которого находилось 15 т пельменей. Инцидент произошел вечером 2 апреля, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за плохой погоды. Мужчина 53 лет, находившийся за рулем перевозившей пиво фуры Mercedes, не справился с управлением из-за гололеда и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком DAF.

В результате столкновения фура с пивом улетела в кювет и опрокинулась, водителя доставили в медицинское учреждение Красноуфимска для оценки состояния. Данных о том, пострадал ли груз, нет, пишут "Известия".

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области