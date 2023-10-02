Фирма в Тольятти не доплатила в бюджет страны 11 млн рублей

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По результатам контроля после выпуска товаров сотрудниками Самарской таможни установлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере на сумму 11 млн рублей.

Тольяттинская фирма заключила договоры с иностранными компаниями на разработку и поставку специализированного оборудования для производства автокомпонентов. В рамках одного договора оказывались услуги по проектированию производственной линии. В рамках другого – осуществлялась поставка изготовленной установки, а также проводились работы по изменению ее высоты.

В ходе проверки установлено, что компания продекларировала приобретенное техническое оборудование, а документы, подтверждающие дополнительные расходы за оказанные услуги по выполнению опытно-конструкторских и технологических работ, а так же доработку оборудования на общую сумму более 600 тыс. евро, не представила таможенному представителю. Данный факт повлек за собой занижение сумм таможенных платежей.

Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по п. «г» ч.2 ст. 194 УК РФ – уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере.