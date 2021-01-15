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Фиктивный техосмотр автобуса в Самарской области привел к трагедии

15 января 2021 10:10
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Фиктивный техосмотр автобуса в Самарской области привел к трагедии

В декабре 2020 года в ДТП пострадали 5 пассажиров маршрутного автобуса.

 В Кинельском районе 8 декабря 2020 года, водитель автобуса ПАЗ, при движении по автодороге Самара-Бугуруслан, допустил наезд на припаркованный автомобиль Hino Profia. Пять пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью.

При осмотре на месте ДТП, полицейские выявили нарушение технического состояния автобуса – неисправность, при которой запрещается эксплуатация транспортного средства. За выпуск на линию автобуса с технической неисправностью к ответственности в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей привлечено должностное лицо общества с ограниченной ответственностью, выпустившее данное транспортное средство в рейс.

Сотрудники ГИБДД проверили у участников ДТП наличие соответствующей документации на транспортные средства.

При изучении документов полицейские установили, что, согласно данным «Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра», технический осмотр автобус проходил на станции в Ростовской области. Однако, по результат проверки выяснилось, что автобус на осмотр не выезжал.

По данному факту в отношении оператора технического осмотра сотрудником ГИБДД составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 14.4.1 КоАП РФ (выдача диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проведен технический осмотр). Санкция данной статьи предусматривает штраф на юридических лиц от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. Материалы административного расследования направлены в территориальный суд для принятия решения по существу.

Пассажирские перевозки находятся на особом контроле Госавтоинспекции. На территории области, на постоянной основе проводятся массовые проверки пассажирского транспорта.

При проведении рейдов особое внимание уделяется контролю технического состояния автобусов; неисправностям, угрожающими безопасности дорожного движения;  соблюдению режима труда и отдыха водителями автобусов; наличию соответствующей документации, сообщает облМВД.

 Подобные профилактические мероприятия, в первую очередь, направлены на повышение безопасности всех участников дорожного движения.

 Сотрудниками ГИБДД Самарской области на постоянной основе осуществляются профилактические меры по контролю за пассажироперевозками.

Так, с 8 декабря 2020 года по настоящее время к административной ответственности привлечено 30 водителей автобусов, в отношении должностных лиц собрано 9 административных материалов. Полицейские установили два факта фиктивного прохождения технического осмотра автобусами на станциях, расположенных за пределами Самарской области – материалы  направлены в суды по территориальности.

В настоящее время сотрудниками полиции продолжается работа по установлению всех обстоятельств ДТП. 

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