Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом

8 сентября в Красноглинском районном суде Самары перешли к прениям по делу о массовом отравлении алкогольным напитком «Мистер Сидр». Обвинение запрашивает по 9 лет и 9 месяцев заключения для каждого из двух обвиняемых, пишет Самара-АиФ.



Напомним, инцидент произошел летом 2023 года. По данным следствия, напиток содержал смертельно опасные вещества, став причиной смерти около 50 человек и серьезного ухудшения здоровья еще более 60 жителей. Он продавался под брендом «Мистер Сидр» и «Лето сидр».

Двое ключевых фигурантов — Анар Гусейнов, производитель алкогольного продукта, и Артем Айрапетян, поставщик сырья. Оба частично признают свою вину, однако утверждают, что не были осведомлены о присутствии метилового спирта в спирте, используемом ими в производстве.

Анар Гусейнов признался, что закупал этанол у разных продавцов, используя народные методы проверки качества алкоголя («поджигание», оценка цвета огня). Однако именно этот способ оказался неэффективным для выявления метанола.

Артем Айрапетян: заявлял, что приобрел спирт якобы «обычный пищевой» у знакомых лиц, полагаясь исключительно на их уверения.

Расследование показало, что производство велось с грубыми нарушениями технологий изготовления напитков. Вместо традиционного натурального сидра использовались дешевые ингредиенты: растворимый фруктовый сок и этиловый спирт.

Важно отметить, что значительная партия спирта, использованного в производстве, оказалась незаконно похищенной со складских помещений ГУ МВД России по Самарской области. Объем партии составил порядка 4 тысяч литров.

Ранее, в феврале 2023 года, состоялся суд над сотрудниками правоохранительных органов, причастными к краже веществ, послуживших основой для дальнейшего преступления. Полицейский Иван Гребенкин и его сообщники Алексей и Дмитрий Егоровы признаны виновными в краже метилового спирта со склада полиции региона.

На заседании 8 сентября прокурор запросил для обвиняемых практически максимальное наказание по норме «закона, карающей производство, хранение, перевозку либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие смерь двух и более человек».

«С учетом исключительной тяжести наступивших в результате преступления последствий, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, следует назначить наказание близкое к максимальному. Прошу суд признать Гусейнова и Айрапетяна виновными в совершении преступления, предусмотренной частью третьей 238 части УК РФ и назначить наказание в виде 9 лет и 9 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — резюмировал государственный обвинитель на заседании Красноглинского районного суда Самары

Адвокаты обоих обвиняемых, конечно, выступили против сурового наказания почти по максимальной планке.

«С помощью его сотрудничества и с помощью его слов были задержаны все участники, и вся данная продукция была изъята, — заявил адвокат Гусейнова, прося о смягчении наказания. — Не Айрапетян изготовил продукт в виде сидра. Не Айрапетян хранил изготовленную продукцию, перевозил с целью сбыта, осуществил ее сбыт. Если мы еще раз прочитаем обвинение, которое предъявлено Айрапетяну, то увидим, что Айрапетян приписан к действиям другого лица», — привел свои доводы защитник второго обвиняемого.

С последним словом выступили и сами подсудимые.

«Хочу принести свои глубочайшие извинения потерпевшим, их близким и родным. Я понимаю, что это не утешит. Тем не менее, примите мои извинения, поверьте, что я этого не хотел. По моей вине погибли люди. С этим мне жить всю оставшуюся жизнь и пытаться искупить свою вину. Простите меня, пожалуйста. Что касается самого обвинения, уважаемый суд, у меня позиция прежняя. Я признаю вину. Кроме части, где говорится о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору», — обратился к суду и присутствующим Анар Гусейнов и добавил, что готов выплачивать деньги по искам родственников погибших и пострадавших.

Уже 22 сентября будет вынесен приговор ключевым фигурантам громкого дела, потрясшего страну два года назад.