Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
Подготовка к 29-й специализированной выставке и деловому форуму «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2025) вышла на финишную прямую
Подготовка к 29-й специализированной выставке и деловому форуму «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2025) вышла на финишную прямую
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.34
0.78
EUR 96.57
1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом

9 сентября 2025 13:41
99
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом

8 сентября в Красноглинском районном суде Самары перешли к прениям по делу о массовом отравлении алкогольным напитком «Мистер Сидр». Обвинение запрашивает по 9 лет и 9 месяцев заключения для каждого из двух обвиняемых, пишет Самара-АиФ.

Напомним, инцидент произошел летом 2023 года. По данным следствия, напиток содержал смертельно опасные вещества, став причиной смерти около 50 человек и серьезного ухудшения здоровья еще более 60 жителей. Он продавался под брендом «Мистер Сидр» и «Лето сидр».

Двое ключевых фигурантов — Анар Гусейнов, производитель алкогольного продукта, и Артем Айрапетян, поставщик сырья. Оба частично признают свою вину, однако утверждают, что не были осведомлены о присутствии метилового спирта в спирте, используемом ими в производстве.

Анар Гусейнов признался, что закупал этанол у разных продавцов, используя народные методы проверки качества алкоголя («поджигание», оценка цвета огня). Однако именно этот способ оказался неэффективным для выявления метанола.

Артем Айрапетян: заявлял, что приобрел спирт якобы «обычный пищевой» у знакомых лиц, полагаясь исключительно на их уверения.

Расследование показало, что производство велось с грубыми нарушениями технологий изготовления напитков. Вместо традиционного натурального сидра использовались дешевые ингредиенты: растворимый фруктовый сок и этиловый спирт.

Важно отметить, что значительная партия спирта, использованного в производстве, оказалась незаконно похищенной со складских помещений ГУ МВД России по Самарской области. Объем партии составил порядка 4 тысяч литров.

Ранее, в феврале 2023 года, состоялся суд над сотрудниками правоохранительных органов, причастными к краже веществ, послуживших основой для дальнейшего преступления. Полицейский Иван Гребенкин и его сообщники Алексей и Дмитрий Егоровы признаны виновными в краже метилового спирта со склада полиции региона.

На заседании 8 сентября прокурор запросил для обвиняемых практически максимальное наказание по норме «закона, карающей производство, хранение, перевозку либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие смерь двух и более человек».

«С учетом исключительной тяжести наступивших в результате преступления последствий, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, следует назначить наказание близкое к максимальному. Прошу суд признать Гусейнова и Айрапетяна виновными в совершении преступления, предусмотренной частью третьей 238 части УК РФ и назначить наказание в виде 9 лет и 9 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — резюмировал государственный обвинитель на заседании Красноглинского районного суда Самары

Адвокаты обоих обвиняемых, конечно, выступили против сурового наказания почти по максимальной планке.

«С помощью его сотрудничества и с помощью его слов были задержаны все участники, и вся данная продукция была изъята, — заявил адвокат Гусейнова, прося о смягчении наказания. — Не Айрапетян изготовил продукт в виде сидра. Не Айрапетян хранил изготовленную продукцию, перевозил с целью сбыта, осуществил ее сбыт. Если мы еще раз прочитаем обвинение, которое предъявлено Айрапетяну, то увидим, что Айрапетян приписан к действиям другого лица», — привел свои доводы защитник второго обвиняемого.

Смертельный «Мистер». Десятки человек отравились сидром из СамарыПодробнее

С последним словом выступили и сами подсудимые.

«Хочу принести свои глубочайшие извинения потерпевшим, их близким и родным. Я понимаю, что это не утешит. Тем не менее, примите мои извинения, поверьте, что я этого не хотел. По моей вине погибли люди. С этим мне жить всю оставшуюся жизнь и пытаться искупить свою вину. Простите меня, пожалуйста. Что касается самого обвинения, уважаемый суд, у меня позиция прежняя. Я признаю вину. Кроме части, где говорится о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору», — обратился к суду и присутствующим Анар Гусейнов и добавил, что готов выплачивать деньги по искам родственников погибших и пострадавших.

Уже 22 сентября будет вынесен приговор ключевым фигурантам громкого дела, потрясшего страну два года назад.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
79
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
107
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
223
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
473
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
459
Весь список