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Экипаж вертолета, который совершил аварийную посадку в лесах Удмуртии, периодически выходит на связь, сообщили ТАСС в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

"Периодически выходят на связь. Поиски осуществляются в трех районах", - сказал собеседник агентства.

Председатель правительства региона Ярослав Семенов также сообщил, что более 100 человек принимают участие в поисках вертолета.

Он уточнил, что на данный момент поиск вертолета и экипажа не дал результатов. В районе места происшествия развернут штаб поиска и пункт управления руководителя гражданской обороны Удмуртии и председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона.

Фото: МЧС России/РБК