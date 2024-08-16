Экипаж пассажирского самолета рейсом из Москвы в Самару пытались ослепить лазером

145

Экипаж пассажирского самолета, выполняющего рейс из Москвы в Самару, пытались ослепить лазером неизвестные. Инцидент произошел вечером 14 августа, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

По данным канала, рейс авиакомпании «Победа», вылетевший из Внуково, готовился к посадке в Курумоче. В 21:49 по самарскому времени, когда лайнер находился над полуостровом Копылово, экипаж сообщил о попытке ослепления лазером зеленого цвета.

Информация об этом тут же была доведена до ФСБ, МВД и ПВО. Борт благополучно приземлился в Курумоче в 22:02. Никто не пострадал, пишет 63.ру.

Аналогичный инцидент произошел 8 мая 2024 года с этим же рейсом. Но тогда в сообщении фигурировал лазер фиолетового цвета.