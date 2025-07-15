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Двое тольяттинцев помогали мигрантам в необоснованном увеличении срока пребывания в РФ

15 июля 2025 16:50
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Двое тольяттинцев помогали мигрантам в необоснованном увеличении срока пребывания в РФ

В ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная  деятельность двух жителей
 г. Тольятти, причастных к организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории региона.

Установлено, что указанные лица из корыстной заинтересованности содействовали гражданам Среднеазиатских республик в необоснованном увеличении установленного российским законодательством срока пребывания на территории РФ. При этом иностранные граждане фактически никакой трудовой деятельности не осуществляли, по адресам регистраций не пребывали и в дальнейшем находились в России бесконтрольно, сверх установленного законом времени.

В отношении указанных лиц следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
 п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Решением Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемого им преступления и приговорены к лишению свободы на сроки 2,5 и 4,5 года каждому из фигурантов с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также к штрафам в размере 250 и 650 тыс. рублей.  

Приговор в законную силу не вступил.

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