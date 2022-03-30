Двое пострадали в ДТП в Новокуйбышевске

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29 марта на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 10 человек.

Одно из ДТП произошло в 11:05 в городе Новокуйбышевск. Водитель 1978 года рождения (с марта 2021 года к административной ответственности не привлекался), управляя автомобилем «Nissan Almera», двигался по трассе «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». На 91 км автодороги водитель выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Renault Duster» под управлением водителя 1960 года рождения. Водитель автомобиля «Nissan Almera» и женщина-пассажир автомобиля «Renault Duster» госпитализированы.