Двое пострадали в ДТП в Безенчукском районе

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14 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 07:00 в Безенчукском районе Самарской области. Водитель 1977 года рождения (за прошлый год к административной ответственности привлекался 2 раза), управляя автомобилем «Peugeot 408», двигался по автодороге Осинки-Приволжье. На 8-м км автодороги водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением и при повороте направо на перекрестке, где организовано круговое движение, допустил столкновение с автомобилем «Chevrolet Niva», который двигался во встречном направлении и осуществлял буксирование на гибкой сцепке автомобиля «LADA Kalina». В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Chevrolet Niva» (от госпитализации отказался) и 38-летняя женщина-пассажир автомобиля «Peugeot 408», которая была госпитализирована в медицинское учреждение.