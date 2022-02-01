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Двое погибли в ДТП в Безенчукском районе

1 февраля 2022 09:56
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Двое погибли в ДТП в Безенчукском районе

Сотрудники полиции работают на месте ДТП, которое произошло сегодня, 1 февраля, в 07:55 в Безенчукском районе Самарской области. 

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Рено Логан, на  автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с движущимся во встречном направлении а/м «Форд Транзит».

Водитель и пассажир Рено Логан, личности которых устанавливаются, скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, 3 пассажиров Форд Транзит доставлены в больницу с различными ранениями. 

На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, устанавливаются очевидцы произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Теги: ДТП

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