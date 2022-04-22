Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Волжском районе

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ДТП произошло в 14:00 21.04.2022 в Волжском районе Самарской области. Водитель 1963 года рождения (с апреля 2021 года к административной ответственности привлекался 2 раза), управляя автомобилем «ВАЗ 211540», двигался по автодороге Обход со стороны г. Новокуйбышевск в сторону г. Самара. На 6 км автодороги водитель допустил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Lada Vesta» под управлением водителя 1983 года рождения. После столкновения автомобиль «ВАЗ 211540» допустил съезд в кювет и загорелся. Водитель автомобиля «ВАЗ 211540» госпитализирован, двум несовершеннолетним пассажирам автомобиля «Lada Vesta» медиками оказана помощь на месте ДТП.