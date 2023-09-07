Двое детей в Ленинградской области погибли после наезда фуры на колонну подростков на велосипедах

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Фура протаранила колонну велосипедистов на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе МВД по региону.



ДТП произошло 7 сентября в 10:45 в районе развязки на поселок Огоньки Выборгского района. По предварительным данным, фура наехала на группу велосипедистов и машину сопровождения.



В пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что двое детей в результате ДТП погибли. Еще шестеро подростков получили ранения, пострадал также один взрослый. На место катастрофы направлены бригады скорой помощи из Выборга и Петербурга, а также два вертолета санитарной авиации.



По данным телеграм-канала «112», грузовик врезался в колонну велосипедисток Школы олимпийского резерва. Всего в группе было 11 детей в возрасте 14–15 лет и тренер. О том, что автомобиль врезался в группу подростков на велосипедах, сообщает также телеграм-канал Baza.





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