Две женщины в Самаре пострадали в ДТП

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6 июля на территории региона зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 9 человек, скончался - 1.



Одно из ДТП произошло в Промышленном районе Самары. В 00:40 час. 25-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по ул. Ново-Садовой, со стороны ул. Шверника в направлении ул. Советской Армии. в пути следования, напротив д. 206 «Б», не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и допустил столкновение с транспортным средством Lada Vestа, под управлением 36-летнего водителя. Пассажирам автомобиля Lada Vestа: 45-летней и 25-летней женщинам - назначено стационарное лечение.