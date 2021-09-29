Две Лады столкнулись в Тольятти: двое пострадавших

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28 сентября на территории Автозаводского района г. Тольятти водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем марки «LADA PRIORA», при движении по Южному шоссе у д. 67 Б при развороте столкнулся с «LADA GRANTA» под управлением водителя 1986 года рождения.

В результате ДТП пострадали пассажир автомобиля «LADA PRIORA» - молодой человек 1987 года рождения и пассажир автомобиля «LADA GRANTA» - девушка 1995 года рождения. Пострадавшие для оказания помощи доставлены в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение.