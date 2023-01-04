Две девушки и женщина пострадали в ДТП в Самарской области

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3 января на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 12:10 часов, в Шенталинском районе. Водитель 1978 года рождения, управляя автомашиной «Lada Granta» не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной «Lifan» под управлением водителя 1982 года рождения.

В результате ДТП пострадали три пассажирки автомашины «Lada Granta». Две девушки 2008 г.р. и 2003 г.р. – госпитализированы, женщина 1982г.р. осмотрена врачом.