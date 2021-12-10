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Два приятеля забили до смерти своего соседа по комнате в общежитии

10 декабря 2021 19:25
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Поводом послужила сломанная ручка входной двери.

В Чапаевске возбуждено уголовное дело в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в причинении своему знакомому тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

7 декабря в комнате частного общежития в Чапаевске было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения без признаков жизни. На теле погибшего обнаружены многочисленные кровоподтеки, а также рана в затылочной области.

По подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин 1986 и 1993 годов рождения, которые пояснили, что проживали с погибшим в одной комнате общежития.

7 декабря ночью мужчины совместно распивали спиртные напитки. Погибший позже мужчина случайно сломал ручку входной двери, что подозреваемые использовали в качестве повода для ссоры, позже переросшей в драку. В ходе конфликта мужчины длительное время наносили ему удары руками и ногами. Позже мужчина скончался от полученных травм.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

 

Фото:    pixabay

Теги: Уголовное дело

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