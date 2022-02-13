Два пожара в банях Самарской области произошли за сутки

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Владельцам бань необходимо помнить, что это опасное в отношении возникновения пожаров строение. Пожары в банях – далеко не редкость.

За минувшие сутки произошло два таких пожара.

12 февраля в 19.15 поступило сообщение о пожаре на ул. Академика Павлова в Октябрьском районе г. Самары. На месте вызова горела баня на площади 4 кв. м. В 19.31 огонь удалось локализовать, в 19.40 ликвидировать. К счастью, пострадавших нет. С огнем боролись пожарно-спасательные подразделения в количестве 8 человек и 2 единиц техники.

Еще один пожар произошел на ул. Молодежной в с. Тяглое озеро Пестравского района. Вызов на пожар поступил в 17.47 12 февраля. Горела баня на площади 24 кв. м. В 18.03 была объявлена локализация, в 18.10 - ликвидация пожара. Обошлось без пострадавших. Для ликвидации огня привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Чтобы избежать подобных пожаров и их неприятных последствий, нужно обратить внимание на особенности постройки и эксплуатации бани. Большую роль в этом вопросе играет сознательность самих людей, эксплуатирующих баню.

Печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. За 5–7 часов печь нагревается до температуры 800 °С. Древесные материалы, соприкасающиеся с раскаленными частями печи, могут воспламениться уже при температуре 300 °С. Это нужно учитывать при кладке и расположении печи внутри строения.

Особую опасность представляют трещины в дымовых каналах, которые образуются вследствие действия высокой температуры. Причиной пожара также может служить возгорание сажи, накопившейся в каналах в большом количестве. Необходимо регулярно проверять дымовые трубы и дымовые каналы на предмет появления трещин. Желательно, чтобы работы по очистке сажи проводились специалистами. При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала печи. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело. Заблаговременно, еще перед началом строительных работ, необходимо позаботиться о правильном, и, главное, безопасном выборе места расположения бани. Не забывайте о противопожарных разрывах: нередко пожар, начавшийся в бане, распространяется и на дом, если он расположен близко или даже под одной крышей. В современных банях используются все достижения современной жизни: освещение, обогреватели, вентиляторы, кондиционеры и т. п. Следите за состоянием электропроводки, розеток и выключателей.

При возникновении пожара необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»