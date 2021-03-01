Два человека погибли на пожарах в Самарской области за воскресное утро

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В селе Печинено в сгоревшем доме обнаружено тело женщины, в селе Гвардейцы — тело мужчины.

Сообщение о первом пожаре экстренные службы получили в 8:41 воскресенья, 28 февраля, пишет СитиТраффик. Прибыв на место происшествия в Богатовский района, село Печинено, рна улицу Советскую, пожарные установили, что горит частный дом. Огнем была охвачена площадь 60 кв. м.

Через час с небольшим силами 12 человек при помощи 3 единиц техники пожар был потушен. На месте обнаружено тело 82-летней женщины.

Второй пожар произошел в этот же день, 28 февраля 2021 года, в селе Гвардейцы Борского района. На улице Дымковской загорелся дом № 19, погиб 71-летний мужчина.

Пожар потушили 12 человек при помощи 3 единиц техники менее чес за час, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.