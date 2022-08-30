ДТП в Ярославской области: бензовоз столкнулся со скорой помощью, погибла бригада медиков

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Авария с участием бензовоза, «скорой помощи» и легковушки произошла в Ярославской области. Об этом сообщает портал «Первый Ярославский»

Отмечается, что столкнулись фура, бензовоз и автомобиль «Сузуки». По предварительным данным, погибла бригада скорой помощи и водитель бензовоза. По словам очевидцев трагедии, фура устроила лобовое столкновение с машиной скорой помощи. После этого грузовик опрокинулся, снес шумовые экраны и упал на территорию частного дома.

Со слов очевидцев, женщина, управлявшая Suzuki, не пострадала. Автомобиль получил незначительные повреждения. Сама женщина находится в состоянии шока.

Ранее момент аварии с бензовозом на МКАД попал на видео. После удара у автомобиля, перевозившего 2 тонны солярки, смяло кабину, а из поврежденной цистерны на проезжую часть стало выливаться топливо.

Топливо загорелось, пишет Лента.