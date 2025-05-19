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ДТП в Красноярском районе: к сожалению, есть погибший

19 мая 2025 11:56
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ДТП в Красноярском районе: к сожалению, есть погибший



17 мая в 8 часов 17 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на обводной дороге села Красный Яр, поворот на поселок Кондурчинский.

Прибыв к месту ДТП, пожарные-спасатели установили, что произошло боковое столкновение грузовой автомашины Volvo и легковой автомашины ВАЗ 2106.
В ходе аварийно-спасательных работ пожарные-спасатели стабилизировали транспортное средство, отключили систему электропитания автомобиля во избежание возгорания.
К сожалению, водитель легкового транспортного средства погиб, а пассажир пострадал, госпитализирован.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

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