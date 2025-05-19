ДТП в Красноярском районе: к сожалению, есть погибший

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17 мая в 8 часов 17 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на обводной дороге села Красный Яр, поворот на поселок Кондурчинский.



Прибыв к месту ДТП, пожарные-спасатели установили, что произошло боковое столкновение грузовой автомашины Volvo и легковой автомашины ВАЗ 2106.

В ходе аварийно-спасательных работ пожарные-спасатели стабилизировали транспортное средство, отключили систему электропитания автомобиля во избежание возгорания.

К сожалению, водитель легкового транспортного средства погиб, а пассажир пострадал, госпитализирован.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"