Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с неблагоприятными погодными условиями.
ГИБДД СО: ограничено движение грузового транспорта на участке  автодороги А300
На трассе Самара-Оренбург в ДТП погибли женщина и 9-летний ребенок
На трассе Самара-Оренбург в ДТП погибли женщина и 9-летний ребенок
Полицейские помогли тольяттинке найти телефон
Полицейские помогли тольяттинке найти телефон
6 января в днем на уборке территорий Самары задействуют порядка 230 единиц техники
6 января в днем на уборке территорий Самары задействуют порядка 230 единиц техники
Диетолог назвала способ сбросить набранные в новогодние праздники килограммы
Диетолог назвала способ сбросить набранные в новогодние праздники килограммы
В Самаре произошла поножовщина между соседями из-за пульта от телевизора
В Самаре произошла поножовщина между соседями из-за пульта от телевизора
Энергетики предупреждают жителей региона о предстоящем повышении температуры сетевой воды
Энергетики предупреждают жителей региона о предстоящем повышении температуры сетевой воды
Ночами с 7 по 9 января в Самарской области минимальная температура воздуха ожидается -30, -34 С
Ночами с 7 по 9 января в Самарской области минимальная температура воздуха ожидается -30, -34 С
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.34
-1.64
EUR 75.66
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Минобороны РФ вопросы помощи военнослужащим из Самарской области
5 января в 13-00 Самарский зоопарк приглашает на новогодний праздник!
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

ДТП в Кинельском районе: Приора и сгоревшая Гранта

6 января 2023 11:53
171
ДТП в Кинельском районе: Приора и сгоревшая Гранта

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня на территории Кинельского района. 

По предварительной информации сегодня 06.01.2023, примерно в 07:45 на 7 км. автодороги "Кинель-Богатое-Борское", водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Лада Приора, со стороны г. Кинель в направлении с. Богатое в пути следования, совершил столкновение со встречным автомобилем Лада Гранта, под управлением  водителя 1960 года рождения, после чего произошло возгорание автомобиля Лада Гранта.

Водитель автомобиля Лада Приора получил телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи доставлен в лечебное учреждение. 

На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняют обстоятельства произошедшего.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На трассе Самара-Оренбург в ДТП погибли женщина и 9-летний ребенок
06 января 2023, 13:41
На трассе Самара-Оренбург в ДТП погибли женщина и 9-летний ребенок
Авария произошла в районе населенного пункта Переволоцк. Происшествия
114
В Сергиевском районе водитель сбил женщину
05 января 2023, 12:34
В Сергиевском районе водитель сбил женщину
Она шла в попутном направлении движения транспортного средства. Происшествия
470
Отлетел на 10 метров: в Самаре сбили ребенка на пешеходном переходе
05 января 2023, 11:54
Отлетел на 10 метров: в Самаре сбили ребенка на пешеходном переходе
Несколько человек пришли на помощь мальчику и вызвали для него скорую помощь.  Происшествия
475
В центре внимания
Ночами с 7 по 9 января в Самарской области минимальная температура воздуха ожидается -30, -34 С
6 января 2023  12:08
Ночами с 7 по 9 января в Самарской области минимальная температура воздуха ожидается -30, -34 С
141
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
6 января 2023  10:17
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
178
Губернатор доставил в ДНР медикаменты, которые помогут скорейшему восстановлению раненых.
4 января 2023  23:42
"Вся Самарская область сегодня с вами": губернатор Дмитрий Азаров поддержал самарских бойцов в Ростове-на-Дону и Макеевке
2922
Сегодня днем в Самаре на расчистке улиц от снега работает порядка 286 дорожных рабочих и 200 единиц техники
4 января 2023  13:52
Сегодня днем в Самаре на расчистке улиц от снега работает порядка 286 дорожных рабочих и 200 единиц техники
1128
На одной из трасс Самарской области ограничили движение
4 января 2023  11:50
На одной из трасс Самарской области ограничили движение
646
Весь список