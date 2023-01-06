ДТП в Кинельском районе: Приора и сгоревшая Гранта

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Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня на территории Кинельского района.

По предварительной информации сегодня 06.01.2023, примерно в 07:45 на 7 км. автодороги "Кинель-Богатое-Борское", водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Лада Приора, со стороны г. Кинель в направлении с. Богатое в пути следования, совершил столкновение со встречным автомобилем Лада Гранта, под управлением водителя 1960 года рождения, после чего произошло возгорание автомобиля Лада Гранта.

Водитель автомобиля Лада Приора получил телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи доставлен в лечебное учреждение.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняют обстоятельства произошедшего.