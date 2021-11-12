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ДТП в Кинель-Черкасском районе: машина перевернулась в кювет

12 ноября 2021 14:01
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ДТП в Кинель-Черкасском районе: машина перевернулась в кювет

Еще одно ДТП 11 ноября произошло в 20:30 в Кинель-Черкасском районе. Мужчина 1967  года рождения, стаж вождения которого составляет 34 года, двигался на автомобиле «Lada Priora» по автодороге «Самара-Бугуруслан-Березняки» со стороны с. Березняки в направлении с. Кинель-Черкассов.

В пути следования, водитель, не справившись с рулевым управлением автомобиля,  нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, вследствие чего допустил съезд с дороги в левый кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водителя автомобиля госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. 

Теги: ДТП

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