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15 марта утром на пункт связи пожарно-спасательной части № 120 ГКУ СО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 1185 километре трассы М-5, при подъезде к селу Байтуган произошло дорожно-транспортное происшествие.

Незамедлительно к месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 120 в составе 3 человек на пожарном автомобиле первой помощи. Также на место дорожно-транспортного происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники ГИБДД.

По прибытии на место вызова было установлено, что произошло столкновение двух грузовых автомобилей: Скания и Газель.

К сожалению, пострадал один из водителей, который был госпитализирован.

Личный состав пожарной части № 120 провел аварийно - спасательные работы: вскрытие капота, обесточивание аккумуляторной кислотной батареи и стабилизацию транспортного средства. В автомобиле Газель была утечка газа. В целях исключения возгорания пожарными-спасателями был применен пенообразователь. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»