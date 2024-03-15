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Один из водителей госпитализирован.
ДТП в Камышлинском районе:  столкнулись два грузовых автомобиля - Скания и Газель
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ДТП в Камышлинском районе:  столкнулись два грузовых автомобиля - Скания и Газель

15 марта 2024 15:44
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Один из водителей госпитализирован.

15 марта утром на пункт связи пожарно-спасательной части № 120 ГКУ СО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 1185 километре трассы М-5, при подъезде к селу Байтуган произошло дорожно-транспортное происшествие.

Незамедлительно к месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 120 в составе 3 человек на пожарном автомобиле первой помощи. Также на место дорожно-транспортного происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники ГИБДД.

По прибытии на место вызова было установлено, что произошло столкновение двух грузовых автомобилей: Скания и Газель.

К сожалению, пострадал один из водителей, который был госпитализирован.

Личный состав пожарной части № 120 провел аварийно - спасательные работы: вскрытие капота, обесточивание аккумуляторной кислотной батареи и стабилизацию транспортного средства. В автомобиле Газель была утечка газа. В целях исключения возгорания пожарными-спасателями был применен пенообразователь. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

 

Фото:   пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Теги: ДТП

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