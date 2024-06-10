ДТП в Большеглушицком районе: пострадали 5 человек

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8 июня в 22 часа 51 минуту на пульт связи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 5 километре трассы Самара - Большая Черниговка - село Тамбовка. На место происшествия был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 132 в количестве 3 человек личного состава. Также были вызваны бригада медицинской скорой помощи и экипаж ОГИБДД.

По прибытии было установлено, что произошло опрокидывание автомобиля ВАЗ 2114. В дорожно-транспортном происшествии пострадали 5 человек, которые были госпитализированы в больницу города Новокуйбышевск. Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение системы электропитания автомобиля, деблокирование пострадавших. Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"