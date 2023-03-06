ДТП в Безенчуке: 19-летний водитель и 8 пострадавших

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5 марта на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 16:02 час. в п. Безенчук. 19-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Renault Logan», двигался по ул. Советская. В пути следования при выезде с прилегающей территории на главную улицу напротив д. 49 А, не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения и допустил столкновение с транспортным средством «ВАЗ2109» под управлением 21-летнего водителя. С места происшествия госпитализированы оба водителя, 4 пассажира автомобиля «ВАЗ2109» - 2002, 2005, 2003 2006 г.р и 2 пассажира автомобиля «Renault Logan» - 2004 г.р.