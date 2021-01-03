ДТП с участием такси произошло в Самаре

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ДТП произошло поздно вечером, 2 января, на улице Георгия Димитрова, в районе ТЦ "Орбита". Фото с места ЧП опубликовали в социальных сетях очевидцы.

На кадрах видно, что одним из участников аварии стал автомобиль службы такси. Машина Reno, по всей видимости, столкнулась с иномаркой. В результате удара, легковушку отбросило в сторону пешеходной зоны. Однако, установленные ограждения сработали препятствием и остановили транспортное средство.

На месте работали экстренные службы: пожарные, бригада скорой помощи. О пострадавших не сообщается.

В комментариях жители отмечают, что перекресток не единожды становился местом дорожных происшествий, сообщает ГТРК Самара.

Фото: vk.com/dtp_163