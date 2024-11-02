ДТП на перекрестке в Тольятти: пострадали двое

175

1 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек.

Одно из ДТП произошло в 19:50 час. в Центральном районе Тольятти. Мужчина 1989 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2110, двигался по нерегулируемому перекрестку улицы Крупской и бульвара 50 лет октября. В пути следования допустил столкновение с автомобилем LADA Granta, движущимся по главной дороге. Водитель ВАЗ 2110 госпитализирован, а 31-летнему водителю LADA Granta назначено амбулаторное лечение.