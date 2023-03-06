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ДТП на Мичурина в Самаре: автобус "ЛИАЗ" врезался в световую опору

6 марта 2023 22:08
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Госпитализирована 76-летняя женщина-пассажир.

Сотрудники Госавтоинспекции  работают на месте ДТП. По предварительным данным 6 марта в 21.10, водитель мужчина,  управляя автобусом "ЛИАЗ", двигался по улице Мичурина  в направлении улицы Полевой.

В пути следования не справился с управлением и врезался в световую опору. В медицинское учреждение доставлена 76-летняя женщина-пассажир.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия, проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО. 

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: ДТП Самара

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