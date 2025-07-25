Дом в Саратове, где взорвался газ, построен в 2009 году и не был аварийным

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Десятиэтажный жилой дом в Саратове, в котором произошел взрыв газа, был введен в эксплуатацию в 2009 году и не имел статуса аварийного.

Как следует из данных РИА Новости, десятиэтажка по улице Блинова – типовое панельное здание с пятью подъездами, в которых расположено 195 квартир. Дом подключен к центральному газоснабжению.

В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда многоэтажки с 7 по 10 этаж. Информация о хлопке газа поступила на пульт дежурного 25 июля в 12:12 по местному времени (в 11.12 по Москве).

На данным момент ведомство подтвердило гибель трех человек. Из-под завалов спасатели вытащили пятилетнюю девочку и еще 10 человек. Ведется разбор конструкций.

Из-за угрозы дальнейшего обрушения жильцов дома эвакуировали. Пострадавших направили в медицинские учреждения.

Причины инцидента, число погибших и пострадавших уточняется, пишет Смотрим.