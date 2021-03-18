Дом, стена которого рухнула в Самаре, в июле 2020 года дом был признан аварийным

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Как сообщалось ранее, в четверг, 18 марта, в 6:03 в Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об обрушении стены 2-х этажного жилого дома по ул. Галактионовская, 84.



Дом 1909 года постройки. В доме зарегистрировано 13 человек, в момент обрушения находилось 6 человек. Никто не пострадал. На место оперативно выехали представили Администрации Ленинского района - они оказывают людям всю необходимую помощь.



Жителям предложен пункт временного размещения по адресу ул. Ленинская, 156, все отказались.



В июле 2020 года дом был признан аварийным. В конце января проведена КЧС в связи с тем, что трещина в доме расширилась. Жителям был предложен маневренный фонд, пункт временного размещения, помощь в перевозке вещей. Не все приняли решение покидать квартиры.



В настоящее время организована работа по получению жилья в маневренном фонде, а также материальной помощи, сообщает горадминистрация.

Глава Самары Елена Лапушкина: "Жителям дома по улице Галактионовской будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная. Дала всем службам соответствующие поручения. Утром была на месте, для проживавших в доме развёрнут пункт временного размещения, люди находятся сейчас в тепле и им оказывается максимальная помощь".