Для жильцов самарского дома, где рухнула стена, создали пункт обогрева

91

Администрация Самары сообщает об оперативном развертывании пункта временного размещения. Сюда могут обратиться жильцы дома на Галактионовской, 84, где рухнула стена.

Пункт развернут по адресу: улица Ленинская, дом 156. Администрацией района людям оказывается вся необходимая помощь. Чиновники также разъяснили правила получения материальной помощи и временного жилья в маневренном фонде.



Напомним, несущая стена в двухэтажном доме 1909 года постройки обрушилась сегодня в 6 часов утра. В здании было 5 квартир, там зарегистрировано 22 человека. Никто не пострадал, сообщает СОВА.инфо.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области