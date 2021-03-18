В Самаре рухнула несущая стена старинного дома

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Несущая стена обрушилась в двухэтажном жилом доме 1909 года постройки в Ленинском районе Самары, пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 06:03 (07:03 мск) 18 марта поступило сообщение об обрушении стены двухэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: Самара, Ленинский район, улица Галактионовская, 84. По прибытии на место установлено, что произошло обрушение несущей стены двухэтажного многоквартирного жилого дома (1909 года постройки, пятиквартирный, зарегистрированы 22 человека, детей нет), на площади 50 кв. м, без горения", - говорится в сообщении регионального МЧС.

Погибших и пострадавших нет. По данным МЧС, для обогрева жителей выделен автобус, администрация района сейчас решает вопрос по их дальнейшему размещению. В МЧС уточняют дополнительную информацию.

Прокуратура региона начала проверку в связи с произошедшим. "В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома. Прокуратурой взят на контроль вопрос обеспечения временным жильем граждан, проживавших в доме", - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

На место происшествия выехали заместитель прокурора области Алексей Павлов, прокурор Самары Артем Ярыгин, исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Самары Виталий Дубков, пишет ТАСС.