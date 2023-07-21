Должника, пытавшегося скрыться от судебных приставов, поймали на выезде из Самары

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Судебные приставы г. Самары разыскали автомобиль должника возле одного из торговых центров города. При составлении акта описи и ареста имущества мужчина сел за руль и резко нажал на педаль газа, предприняв попытку скрыться с места совершения исполнительных действий. В результате оперативных действий нарушителя удалось поймать на выезде из города.

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов г. Самары в отношении местного жителя было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 155 тысяч рублей. Мужчина был ознакомлен с процессуальными документами и предупрежден о применении мер принудительного характера в случае игнорирования оплаты многотысячного долга.

Установив имущественное положение мужчины, начальник отделения вынес постановление о розыске автотранспортного средства должника и направил его в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств и розыску. Сотрудниками было заведено разыскное дело, в рамках которого удалось установить местонахождение автомобиля «KIA SPECTRA».

При составлении судебным приставом акта описи и ареста имущества, мужчина, воспользовавшись удобным случаем, сел за руль автомобиля и на большой скорости начал движение в сторону выезда из города. Сотрудники Службы незамедлительно последовали за ним. Параллельно судебный пристав связался с сотрудниками ГИБДД с просьбой оказать содействие в поимке скрывшегося с места совершения исполнительных действий должника.

В рамках межведомственного взаимодействия, сотрудники ГИБДД остановили водителя«KIA SPECTRA» на выезде из города. Судебные приставы прибыли на место и дооформили акт, после чего вызвали эвакуатор.

Автомобиль отправлен на специализированную стоянку. Если в ближайшее время должник не погасит налоговую задолженность, иномарку передадут на реализацию. Вырученные денежные средства направят в счет погашения долга.