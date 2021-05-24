Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинеле десятилетний мальчик утонул на озере
В Кинеле десятилетний мальчик утонул на озере
В Самаре на дублере Московского шоссе образовался провал на проезжей части
В Самаре на дублере Московского шоссе образовался провал на проезжей части
В украинском жюри Евровидения потребовали изменить правила из-за России
В украинском жюри Евровидения потребовали изменить правила из-за России
В Самарской области с 1 июня заработают пункты весогабаритного контроля на дорогах
В Самарской области с 1 июня заработают пункты весогабаритного контроля на дорогах
В Самаре пройдет фестиваль «Экологическая летопись Самарской губернии»
В Самаре пройдет фестиваль «Экологическая летопись Самарской губернии»
46 миллионов – инноваторам Самарской области
46 миллионов – инноваторам Самарской области
В Турции допустили отмену ПЦР-тестов для въезда туристов из России
В Турции допустили отмену ПЦР-тестов для въезда туристов из России
В Самарской области синоптики зафиксировали новые температурные рекорды
В Самарской области зафиксировали новые температурные рекорды
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.58
-0.02
EUR 89.94
0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 
В Самаре пройдет масштабная выставка железнодорожной техники
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Днем местами по Самарской области ожидается гроза, усиление ветра

24 мая 2021 09:45
169
Днем местами по Самарской области ожидается гроза, усиление ветра

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 24.05.2021 местами по Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, порывы 15-18 м/с».

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82

Теги: гроза желтый уровень опасности погодные аномалии

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
22 мая 2021, 10:39
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
Ожидается сильный ветер и гроза. Экология
771
Днем 20 мая в Самарской области ожидаются ливни, грозы, усиление ветра, возможен град
20 мая 2021, 13:29
Днем 20 мая в Самарской области ожидаются ливни, грозы, усиление ветра, возможен град
Объявлен желтый уровень опасности. Происшествия
609
В Самарской области обещают грозу и шквальный ветер
19 мая 2021, 15:24
В Самарской области обещают грозу и шквальный ветер
Объявлен желтый уровень опасности. Экология
1103
В центре внимания
В Самарской области синоптики зафиксировали новые температурные рекорды
24 мая 2021  11:51
В Самарской области зафиксировали новые температурные рекорды
Экология
80
«Лидеры России»: Самарская область – лидер среди регионов ПФО по количеству зарегистрированных анкет
24 мая 2021  11:40
«Лидеры России»: Самарская область – лидер среди регионов ПФО по количеству зарегистрированных анкет
Общество
101
В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров
23 мая 2021  13:28
В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
689
Названы районы в Самарской области, где нашли новые случаи Covid-19
23 мая 2021  13:11
Названы районы в Самарской области, где нашли новые случаи Covid-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
605
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
22 мая 2021  10:39
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
Экология
774
Весь список