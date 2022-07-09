Днем местами по Самарской области ожидается гроза, ливень, град

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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 09.07.2022 местами по Самарской области ожидается гроза, ливень, град, при грозе порывы 15-20 м/с с сохранением в первой половине ночи 10.07.2022».



Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует ограничить выход из зданий.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.