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Днем местами по Самарской области ожидается гроза, ливень, град

9 июля 2022 09:59
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Днем местами по Самарской области ожидается гроза, ливень, град

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 09.07.2022 местами по Самарской области ожидается гроза, ливень, град, при грозе порывы 15-20 м/с с сохранением в первой половине ночи 10.07.2022».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует ограничить выход из зданий.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

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