Днем 14 июля местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, град, шквал

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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 14.07.2025 местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, град, шквал 16-21 м/с».

МЧС России напоминает:

избегай нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин;

держись подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек;

не стой возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

не стой возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.



Будь внимателен и осторожен!