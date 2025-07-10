Директору МХАТ предъявлено обвинение в растрате

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Директору Московского Художественного академического театра имени М. Горького Владимиру Кехману официально предъявлено обвинение в растрате. Об этом сообщил источник.

«Обвинение уже предъявлено», — рассказал источник из окружения Кехмана ТАСС. Несмотря на предъявленное обвинение, гендиректор не был арестован. Следствие избрало меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В отношении Кехмана расследуется уголовное дело о растрате, совершенном в особо крупном размере. Дело связано с реконструкцией старой сцены театра. Максимальная санкция по данной статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.