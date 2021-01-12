Девочка пострадала при возгорании натяжного потока в квартире в Тольятти

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В понедельник, 11 января, в 19:52 в одной из квартир дома № 41 на ул. Свердлова в Автозаводском районе Тольятти произошло возгорание натяжного потолка на кухне и частично в комнате, об этом Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В борьбе с огнем участвовали 19 человек, которые ликвидировали пожар.

В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что при пожаре ожоги кистей рук получила 12-летняя девочка.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, пишет Волга Ньюс.