Десятки рейсов задержали в московских аэропортах из-за непогоды

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Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково продолжают штатный прием и выпуск воздушных судов, несмотря на сложные метеорологические условия в столичном регионе, сообщает Росавиация.

По данным ведомства по состоянию на 06:00 понедельника, 27 ноября, был кратковременно задержан вылет 28 рейсов, в 26 случаях -- из-за необходимости дополнительной обработки самолетов противообледенительными жидкостями.

На аэродромах преобладают сильный ливневой снег, метель и переохлажденный дождь. При этом аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково продолжают работу в штатном режиме, аэропорт Жуковский с 6 часов утра закрыт на чистку взлетно-посадочной полосы, говорится в пресс-релизе.

Уровень погодной опасности в Московском регионе повысили до «оранжевого», пишет Мослента.