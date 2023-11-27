Я нашел ошибку
Главные новости:
Один человек пропал, четверо пострадали в результате шторма в Крыму
Один человек пропал, четверо пострадали в результате шторма в Крыму
Десятки рейсов задержали в московских аэропортах из-за непогоды
Десятки рейсов задержали в московских аэропортах из-за непогоды
Накопленные долги могут помешать самарцам выехать за границу
Накопленные долги могут помешать самарцам выехать за границу
Регина Воробьева: «Следующий год мы все вместе сделаем по-доброму семейным»
Регина Воробьева: «Следующий год мы все вместе сделаем по-доброму семейным»
Врач из Самары отдала аферистам около 1 миллиона рублей
Врач из Самары отдала аферистам около 1 миллиона рублей
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
Обладателем Букеровской премии за 2023 год стал ирландец Пол Линч
В Красноярском районе перевернулась машина, водитель пострадал
В Красноярском районе перевернулась машина, водитель пострадал
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.81
0.69
EUR 96.92
0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
10 лет исполняется проекту «Россия – моя история»
Полицейские и общественники региона провели профилактические встречи антикоррупционной направленности
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Десятки рейсов задержали в московских аэропортах из-за непогоды

27 ноября 2023 10:49
70
Десятки рейсов задержали в московских аэропортах из-за непогоды

Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково продолжают штатный прием и выпуск воздушных судов, несмотря на сложные метеорологические условия в столичном регионе, сообщает Росавиация.

По данным ведомства по состоянию на 06:00 понедельника, 27 ноября, был кратковременно задержан вылет 28 рейсов, в 26 случаях -- из-за необходимости дополнительной обработки самолетов противообледенительными жидкостями.

На аэродромах преобладают сильный ливневой снег, метель и переохлажденный дождь. При этом аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково продолжают работу в штатном режиме, аэропорт Жуковский с 6 часов утра закрыт на чистку взлетно-посадочной полосы, говорится в пресс-релизе.

Уровень погодной опасности в Московском регионе повысили до «оранжевого», пишет Мослента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
27 ноября 2023  10:07
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
85
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем матери
26 ноября 2023  11:34
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем матери
491
26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта
25 ноября 2023  12:19
26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта
626
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
24 ноября 2023  14:01
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
823
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
22 ноября 2023  12:09
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
751
Весь список