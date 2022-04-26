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Что известно о стрельбе в детском саду в Ульяновской области на данный момент

26 апреля 2022 20:47
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Вооруженный мужчина пришел в детский сад в Ульяновской области 26 апреля и устроил там стрельбу.

Вооруженный мужчина пришел в детский сад в Ульяновской области 26 апреля и устроил там стрельбу. Его жертвами стали сотрудница детсада и два ребенка 2016 и 2017 годов рождения. Еще одна работница дошкольного учреждения пострадала. ТАСС собрал основное о случившемся на данный момент.

Что произошло

Вооруженный мужчина пришел в детский сад в поселке Вешкайма и устроил там стрельбу из ружья ИЖ-27. По данным источника ТАСС, нападение произошло во время тихого часа. Мужчина открыл огонь в комнате, где спали дети. 

В результате ЧП погибли сотрудница дошкольного учреждения и двое детей, также ранена еще одна работница детсада. Напавший покончил с собой. 

Причиной инцидента мог стать бытовой конфликт.

Как сообщила омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, состояние раненой сотрудницы детсада оценивается как стабильное. У женщины перелом обеих костей предплечья, огнестрельное ранение правого плеча. В Вешкаймской районной больнице пострадавшей оказали первую помощь, ее транспортируют в больницу Ульяновска для дальнейшего лечения. 

По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, детсад, где произошла стрельба, частной охранной организацией не охранялся, но был оборудован "тревожной кнопкой", которую не нажимали. При этом Москалькова сообщила, что тревожная кнопка сработала. Сотрудники Росгвардии выехали на место трагедии сразу после сигнала. 

Что известно о напавшем на детсад

Устроившему стрельбу Ахтямову Руслану Рушановичу было 26 лет, он состоял на учете как психически больной. 

Мужчина ранее не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. ​​​Он также не имел разрешения на владение оружием и никогда не обращался за его получением в подразделения Росгвардии.

Владельцем оружия Ахтямов не являлся. По предварительной информации, мужчина завладел им, убив владельца в лесу. Личность хозяина ИЖ-27 установили, им был Тронин Александр Николаевич, 1954 года рождения.

В Росгвардии сообщили, что владелец ружья получил его на законных основаниях.

По словам депутата Госдумы Хинштейна, последняя проверка условий хранения оружия и патронов у хозяина ружья проводилась 4 февраля 2022 года, нарушений выявлено не было.

Реакция властей

Губернатор области Алексей Русских вылетит на место трагедии в детском саду первым рейсом из Ташкента, где работал на площадках "Иннопрома". Он распорядился провести комплексную проверку всех образовательных учреждений региона на предмет безопасности.

Региональные власти окажут помощь семьям погибших, в том числе им выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшая получит 500 тыс. рублей.

Власти Вешкаймского района возьмут на себя затраты на проведение похорон погибших.

Днем траура по погибшим в области назначат 28 апреля.

Минпросвещения после инцидента организовало проверку, изучается зона ответственности местных органов.

Уполномоченный по Москалькова после инцидента призвала усилить меры безопасности в детсадах, школах и колледжах по всей стране.

Что известно о расследовании

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления по Ульяновской области. 

Прокуратура Ульяновской области организовала проверку в связи с инцидентом. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних и персонала в дошкольном образовательном учреждении, в том числе соблюдению режима охраны и пропускного режима. 

Прокуратура также взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела.

 

Фото:   Телеграм-канал volkodav73/ТАСС

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