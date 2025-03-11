Число погибших при атаке дронов в Подмосковье выросло до трех человек

Число погибших в Подмосковье при атаке украинских дронов выросло до трех, сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева в Telegram-канале, передает РИА Новости.
"Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали все, что смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы потрясены и скорбим вместе с вами!" — написала она.
Ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.
Всего над территорией России сбиты 337 беспилотников, из них 91 — над Московским регионом.
В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", два человека погибли, один пострадал.
В Видном получили ранения шесть человек.
Всего пострадали 18 человек, из них трое детей, шестеро находятся в больницах.
При падении осколков дронов в Москве и области получили повреждения жилые дома.
Незначительно повреждена железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.