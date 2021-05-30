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Четыре человека пострадали в ДТП в Красноглинском районе Самары

30 мая 2021 11:54
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Четыре человека пострадали в ДТП в Красноглинском районе Самары

29 мая на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 06:05 в Красноглинском районе Самары. Водитель - женщина1983 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан», следовала по Московскому шоссе и в районе дома №9  не выбрала безопасную дистанцию.

Ее машина столкнулась с автомобилем «Лада Веста», под управлением водителя 1994 года рождения, который двигался в попутном направлении. После столкновения автомобиль «Ниссан» отбросило на препятствие в виде пешеходного ограждения, расположенного справа по ходу движения автомобиля. В результате ДТП телесные повреждения получили: пассажиры автомобиля «Лада Веста» 1992, 1941, и 2017 годов рождений, которые обращались за медицинское помощью, и водитель автомобиля «Ниссан». Всем назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.

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