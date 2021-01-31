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Четверо пациентов, пострадавших в аварии под Сызранью, переведены в Самару

31 января 2021 13:25
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Четверо пациентов, пострадавших в аварии под Сызранью, переведены в Самару

Сразу 4 пациента, пострадавших в страшной аварии возле села Заборовка, переведены в областной центр для оказания специализированной помощи. Ранее они наблюдались в Сызранской ЦГБ. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Сейчас в сызранской больнице под постоянным присмотром медиков остаются 6 человек, которые ранее были доставлены с места аварии. В медучреждение сегодня направилась мультидисциплинарная бригада врачей - главные внештатные специалисты по хирургии, нейрохирургии, травматологии, торакальной хирургии. Медики оценивают состояние 2 пациентов как средней степени тяжести, остальных - стабильно тяжёлое.

Пострадавший в ДТП ребенок находится в областной больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, проведена консультация с федеральными специалистами. Медики оценивают состояние малыша как стабильно тяжёлое, однако отмечают, что есть улучшения, сообщает Сова.инфо.

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