Человек пострадал в ДТП на дороге Сызрань – Волжский Утес

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10 июля на 53 километре автомобильной дороги Сызрань – Волжский Утес, поворот на село Комаровка, в 9:49 произошло дорожно-транспортное происшествие.

Незамедлительно к месту происшествия был направлен расчет пожарно-спасательной части № 180 Отряда № 37 в составе 3 человек, а также бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: Renault Logan и ВАЗ 2115.

В ходе аварийно-спасательных работ наши пожарные-спасатели отключили аккумуляторные батареи и стабилизировали транспортные средства.

К сожалению, пострадал 1 человек. Госпитализирован.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"