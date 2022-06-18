Бывшего генерального директора госкомпании «Росвооружение» нашли мертвым в Подмосковье

116

Бывшего генерального директора госкомпании «Росвооружение», занимавшейся экспортом и импортом оружия (сейчас — «Рособоронэкспорт») Алексея Огарева нашли мертвым в его доме, сообщил РБК источник в МВД по Московской области и подтвердил источник, близкий к «Рособоронэкспорту».



Источник в МВД уточнил, что тело Огарева нашли в коттеджном поселке «Балатон» в Подмосковье по Рублево-Успенскому шоссе без видимых признаков насильственной смерти.



О том, что смерть, по предварительным данным, не носит криминальный характер, сообщила и старший помощник руководителя подмосковного СК Ольга Врадий, не называя имени умершего.



Фото: Олег Булдаков / ТАСС / РБК