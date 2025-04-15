Бывшая начальница отделения почты в Жигулевске возместила материальный ущерб за кражу

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Судебные приставы г. Жигулевска Самарской области взыскали с местной жительницы материальный ущерб в размере 150 тысяч рублей, причиненный хищением крупной суммы денег.

Пользуясь спецификой своей должности и имея беспрепятственный доступ к кассе почтового отделения, женщина украла оттуда свыше 350 тысяч рублей. Кроме того, экс-начальница отделения присваивала себе продукты питания и хозтовары, поставляемые на почту для реализации. Руководство компании потребовало вернуть денежные средства, однако женщина возместила только часть ущерба.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Жительницу г. Жигулевска обязали выплатить причиненный почтовой компании материальный ущерб.

Судебными приставами г. Жигулевска было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав обратил взыскание на денежные средства должницы, а также вынес постановления о взыскании исполнительского сбора и об ограничении в праве выезда за пределы страны.

Судебный пристав также обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на принадлежащий должнице земельный участок. Узнав об этом, женщина сразу же проявила активность и возместила ущерб.

Судебный пристав снял все запреты и аресты, после чего окончил исполнительное производство.